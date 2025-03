Middle Eight is de allereerste finalist voor het EuroFusieSongfestival in Bazel: "Verrast van het talent in Melsele"

In de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond de preselecties van start gegaan voor het EuroFusieSongestival. We vertelden het u eerder al. Op 10 mei, één week voor het echte Songfestival, wordt er in Bazel een liedjeswedstrijd gehouden om de verbondenheid tussen de dertien deelgemeenten van die nieuwe fusiegemeente te bevorderen. Elke deelgemeente mag één kandidaat afvaardigen voor de grote finale. Maar die moeten natuurlijk wel eerst gekozen worden. In Melsele waren er zeven kandidaten gisteravond.