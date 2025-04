Twee gewonden bij verkeersongeval in Heirstraat in Bazel

Bij een verkeersongeval in de Heirstraat in Bazel zijn gisteravond twee gewonden gevallen. Een bestuurster wou de oprit van de E17 richting Sint-Niklaas oprijden, maar schatte de snelheid van een bestelwagen die uit de richting van Haasdonk kwam verkeerd in. Haar auto werd in de flank geramd. Door de klap werd haar wagen enkele meters weggeslingerd. De bestuurster van de auto en haar moeder raakten gewond en werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De chauffeur van de bestelwagen bleef ongedeerd. Beide voertuigen raakten onherstelbaar beschadigd en moesten getakeld worden.