De politie is op zoek naar een man die vorige zomer een vrouw brutaal heeft verkracht. Dat gebeurde in de buurt van de veerdienst in Bazel, een deelgemeente van Kruibeke. De vrouw getuigt anoniem bij onze collega's van Faroek. Ze hoopt dat de man zo snel mogelijk gevonden wordt. Een duidelijke robotfoto moet daarbij helpen.