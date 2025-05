Vier wielertoeristen gewond nadat ze in elkaar haken in Bazel

In Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteren op de middag vier wielertoeristen gewond geraakt. Ze haakten in elkaar in de Blauwe Gaanweg in deelgemeente Bazel. Twee wielertoeristen liepen schaafwonden op, en twee anderen raakten zwaargewond. Diegenen die er het ergst aan toe waren werden overgebracht naar het ziekenhuis. De Blauwe Gaanweg is een populaire straat voor wielrenners. De straat verbindt het centrum van de gemeente met de polder en de jaagpaden.