Bambrugge: Sint-Annakapel ingehuldigd en gezegend 2 jaar na zwaar ongeval

In Bambrugge is de heropgebouwde Sint-Annakapel opnieuw ingehuldigd én gezegend. Meer dan twee jaar geleden raakte de kapel zwaar beschadigd nadat er een auto had tegengereden. De ravage toen was enorm en een doorn in het oog van de vele inwoners van de deelgemeente van Erpe-Mere. Dankzij enkele gulle giften, zowel financieel als materieel, kon de kerkraad starten met de heropbouw van de kapel. Dat nam heel wat tijd in beslag, maar het eindresultaat mag er zijn. De Sint-Annakapel is deze voormiddag plechtig ingezegend door de lokale priester.