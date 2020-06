Baloise Belgium Tour: in dienst rijden van toppers als Van Avermaet, Naesen of De Vreese

In Aalst verandert Okapi Aalstar van naam. De club heet vanaf nu Okapi Aalst. Een ode aan het verleden. Helemaal in het begin heette de club ook al Okapi Aalst. En zo staat de stad Aalst ook prominenter in de naam. Ook het logo van de club verandert. De komende week wil Okapi Aalst ook naar buiten komen met enkele nieuwe namen. Met de naamswijziging hoopt de club op een nieuwe wind. Want de laatste jaren was het allemaal toch wat minder in het Forum.