In de Geerstraat in Baasrode is zaterdagavond rond acht uur een motorrijder uit Buggenhout ingereden op een fietsend gezin van drie uit Lebbeke. Na de frontale botsing met de zoon van het gezin ging de motorrijder over de kop. Hij belandde in het veld en kreeg zijn motorfiets over zich heen. De fietser en de motorrijder zijn in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De twee andere fietsers, de ouders, raakten niet gewond. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.