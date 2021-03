Baasrode krijgt eigen belleman om 1.200ste verjaardag te vieren

Baasrode heeft een nieuwe belleman! Vanochtend is Jordy Van Praet aangesteld als nieuwe belleman van de deelgemeente van Dendermonde. Hij gaat binnenkort alle evenementen van de gemeente officieel openen. Door corona zijn dat er voorlopig bitterweinig, maar na de zomer wil Baasrode tal van activiteiten organiseren voor haar 1.200ste verjaardag. In totaal zijn er maar 25 bellemannen meer in Vlaanderen. Van Praet is met zijn 27 lentes één van de jongste van dat gezelschap. Meer morgenavond in het TV Oost Nieuws om 18u30.