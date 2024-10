De man die twee jaar geleden zijn liefdesrivaal doodschoot in Eksaarde, is vandaag de eerste keer voor het hof van assisen verschenen. Stijn M. schoot de man van zijn ex-minnares dood. Hij blijft erbij dat het een ongeluk was, nadat de man hem had aangevallen. Vandaag is de akte van beschuldiging voorgelezen en is de beschuldigde ondervraagd door de voorzitter.