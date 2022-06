Assisen Oost-Vlaanderen - Guy Pardaens krijgt 25 jaar cel voor moord op Nicole Van Assche

De 65-jarige Guy Pardaens is schuldig aan moord op zijn 53-jarige vrouw Nicole Van Assche in 2018 in Geraardsbergen, maar niet aan poging moord op haar nieuwe partner Jan Van Asbroeck. Dat heeft de jury van het Gentse hof van assisen beslist. Pardaens werd ook schuldig bevonden aan opzettelijke vernieling door het veroorzaken van een ontploffing. De feiten hadden plaats op 29 januari 2018 in de woning van de beschuldigde in de Hasseltsestraat in Ophasselt, een deelgemeente van Geraardsbergen. Het openbaar ministerie had gevraagd om Pardaens schuldig te verklaren aan moord op Van Assche en poging moord op Van Asbroeck, en aan opzettelijke vernieling door het veroorzaken van een ontploffing terwijl hij had moeten vermoeden dat er iemand aanwezig was. De jury achtte hem schuldig aan moord op zijn vrouw en aan opzettelijke vernieling maar niet aan poging moord op Van Asbroeck. Vandaag wordt gepleit over de strafmaat. Pardaens riskeert levenslang. (Belga)