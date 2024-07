Huisartsenwachtpost in Ophasselt verdwijnt, maar koepel werkt aan meer logisch alternatief

De huisartsenkoepel Dr. Hemerijckx ziet alleen maar voordelen aan het sluiten van de huisartsenwachtpost in Ophasselt, bij Geraardsbergen. Zondag zag u in ons nieuws dat het stadsbestuur van Geraardsbergen betreurt dat de post dreigt te verdwijnen. Maar volgens de koepel, die een erkende vereniging is voor huisartsen uit Ninove en Geraardsbergen, is de sluiting onvermijdelijk. Door het nijpende tekort aan huisartsen is de druk bij de dokters te hoog. Maar er wordt gewerkt aan alternatieven die voor de streek ook nuttig zullen zijn.