Een woning in de Slachthuisstraat in Sint-Niklaas heeft heel wat schade opgelopen nadat er op de zolderverdieping brand was ontstaan. Het was rond half acht gisteravond dat de bewoners het onheil zelf opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. Bij aankomst van de brandweer stond een deel van de zolder al in brand. Vooral in de nok vonden de vlammen een gretige prooi aan het isolatiemateriaal. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar moest wel nog een paar uur nablussen om ook alle smeulende resten gedoofd te krijgen. De brand zou ontstaan zijn in de schouw van het huis. Door de hitte van de metalen afvoerbuis zou de isolatie errond vuur hebben gevat. De bewoners zelf zijn ongedeerd.