Twee gewonden tijdens verbouwingswerken in huis in Ophasselt, parket opent onderzoek

In de Alfonslaan in Ophasselt, een deelgemeente van Geraardsbergen, raakten deze namiddag twee klussers gewond toen een steunbalk het begaf en de dakconstructie naar beneden kwam. De hulpdiensten werden omstreeks 14.30 uur verwittigd. Brandweerploegen uit Geraardsbergen en Ninove hielpen met het bevrijden van twee personen die door de instorting klem zaten. Ze werden allebei onder begeleiding van een MUG-team voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval werd door de politie een perimeter uitgezet en was de straat een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Ondertussen is er ook een onderzoek geopend door het parket van Oost-Vlaanderen naar onopzettelijke slagen en verwondingen. De eigenaar is naar het ziekenhuis overgebracht en wordt verhoord zodra mogelijk. De tweede gewonde, een man van 1996, verkeert momenteel in levensgevaar. De plaats is in beslag maar er wordt nu eerst voorrang gegeven aan het beveiligen van de omgeving. Op bestuurlijk niveau werd een stabiliteitsingenieur aangesteld.