Twee gewonden bij instorting tijdens verbouwingswerken in Geraardsbergen, slachtoffer buiten levensgevaar

In Ophasselt bij Geraardsbergen zijn gisterennamiddag twee mensen gewond geraakt toen een muur instortte bij verbouwingswerken. Er is een onderzoek geopend naar onopzettelijke slagen en verwondingen door het parket van Oost-Vlaanderen. Het ongeval gebeurde toen de eigenaar van het gebouw en een helper met een kleine kraan een steunbalk wilden verwijderen. Doordat de steunbalk niet verankerd was in de muur, zou die ingestort zijn. De twee mannen kwamen onder de brokstukken terecht en werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De eigenaar zal wanneer mogelijk verhoord worden. De tweede gewonde, een 28-jarige man, verkeerde een tijdje in levensgevaar maar dat is geweken. De plaats is verzegeld en er werd een stabiliteitsingenieur aangesteld.