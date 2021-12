Askoy II, het zeilschip van Jacques Brel is voorlopig beschermd als varend erfgoed

De Askoy II, het zeilschip van Jacques Brel, is nu voorlopig beschermd als varend erfgoed. Dat staat te lezen in het Staatsblad. Minister Diependaele kondigde de voorlopige bescherming deze zomer al aan, maar nu is die dus ook officieel. De volgende stap is een definitieve bescherming. Het jachtschip wordt al meer dan 10 jaar lang gerestaureerd. In het begin van de restauratie gebeurde dat nog in de Nieuwe Scheldewerven in Rupelmonde. Nu ligt de zeiljacht in Zeebrugge. Volgend jaar op 8 april zal het schip te water worden gelaten in Zeebrugge. 8 april is de verjaardag van Jacques Brel.