Arbeider bouwbedrijf Cordeel uit Temse sterft onder ingestorte stelling in Antwerpen

We beginnen dit nieuws met een dodelijk arbeidsongeval. In Antwerpen is vanmiddag een stelling van bouwbedrijf Cordeel in Temse ingestort. Een veertigjarige arbeider is daarbij om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde in de Pelikaanstraat, vlak naast het centraal station. Daar wordt een pand omgebouwd tot een hotel. Hoe het komt dat de stelling naar beneden kwam, wordt nog onderzocht. Volgens het bedrijf was de stelling van een onderaannemer. De firma Cordeel laat wel weten erg onder de indruk te zijn van het incident en onderzoekt nu mee hoe het daar is kunnen foutlopen. Naast de dode, viel er ook één gewonde.