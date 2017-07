Human Interest Appels krijgt eigen 35 meter lange graffitiwall

Je ziet het niet alleen in grootsteden, maar sinds kort ook in Appels, een deelgemeente van Dendermonde. Daar hebben ze nu ook een graffitimuur. De muur van 35 meter lang ligt langs de Bevrijdingslaan, de verbindingsweg tussen Dendermonde en Wichelen. Omdat de hele site maar een kale aanblik gaf, kwam de eigenaar op het idee om een aantal graffitikunstenaars in te schakelen. Zij moeten de gevel tot in de nok van het dak omtoveren tot een waar kunstwerk. Niet alleen omdat het zo mooier is, maar ook om de samenhang in de buurt wat te versterken.