Eindigen doen we vandaag met een hartverwarmend initiatief in Appels. Daar is een crowdfunding opgestart voor het gezin dat vorige week zijn huis verloor na een hevige woningbrand. Het gezin kwam heelhuids uit de brand, maar is wel alles kwijt. Om hen nu een duwtje in de rug te geven, probeert Appels zoveel mogelijk geld in te zamelen. En dat verloopt beter dan verwacht.