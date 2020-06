Onze streek heeft er een nieuwe hypecourt bij, dat is een kleurrijk basketbalveld. In het buitenland zijn ze al langer in, maar in ons land is het nog maar het derde exemplaar. Sint-Niklaas wil met de hypecourt aan het Jan Breydelplein, de jongeren uit de buurt bij mekaar krijgen. Niemand minder dan basketballegende Ann Wauters, van oorsprong uit het Waasland, mocht het pleintje voor het eerst inspelen.