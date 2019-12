Ook de schrapping van Aalst Carnaval als Unesco-werelderfgoed was onderwerp van hevige discussie op de gemeenteraad in Aalst. Overmorgen, donderdag, beslist Unesco trouwens op een bijeenkomst in het Zuid-Amerikaanse Colombia of Aalst Carnaval de erkenning behoudt. Maar het stadsbestuur had begin deze maand al afstand genomen van de erkenning. Oppositiepartij Groen betreurt dat die beslissing niet in alle transparantie is genomen. Vlaams Belang vindt dan weer dat Carnaval nooit op de lijst had mogen terechtkomen. Het bestuur krijgt ook steun van Open Vld, bij monde van Vera Van Der Borght. Zij werkte jaren geleden mee aan de Unesco-erkenning in het Vlaams parlement, maar kan nu wel begrip opbrengen voor het voorstel van de burgemeester.