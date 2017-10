Aalst: N460 zal eindelijk aangepakt worden

Hamme is wakker geworden met een zwaar verkeersinfarct. Sinds vanmorgen is de N41, de belangrijkste verkeersader tussen Sint-Niklaas en Dendermonde, in Elversele afgesloten in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid via de N446 tussen Hamme en Waasmunster. Maar daar zat, het verkeer, zoals gevreesd, meteen muurvast. Sommige chauffeurs stonden meer dan een uur in de file. En ondertussen proberen de omwonenden er het beste van te maken.