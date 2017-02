Aalst krijgt nieuwe editie van Marktrock, drie dagen feest in Aalst

En we eindigen met festivalnieuws. Want het Hamse dancefeest Fantasia Festival heeft de eerste namen gelost voor deze zomer. Onder andere Regi en Mark With A K zijn weer op de afspraak, maar dé grootste klepper is ongetwijfeld Coone. Volgens de organisatie zullen er de komende weken nog namen bekend gemaakt worden, waaronder zeker al één internationale topact. Wie wil kan gratis naar het festival. Je moet je dan wel online registreren en op tijd komen, want vol is vol. Er kunnen 10.000 bezoekers op het festivalterrein. Mensen met een VIP-ticket of een Guarantee Ticket van 5 euro, die krijgen voorrang. Fantasia Festival vindt plaats op zaterdag 8 juli.