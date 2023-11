76-jarige Simona die tehuis verliet en niet terugkeerde is dood aangetroffen in Aaigem

Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar een dramatisch ongeval, vorige week op een springkastelenfestival in Sint-Niklaas. Tijdens de Jungle Jump Days in 't Bauhuis in Sint-Niklaas is een kindje van zeven jaar van een springkasteel gevallen en levensgevaarlijk gewond geraakt. Het kindje is één week na de feiten nog steeds kritiek en ligt in het Universitair Ziekenhuis van Gent. Verschillende moeders die die dag ook op het evenement waren stellen zich vragen bij de organisatie.