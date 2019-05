50 jaar Kennedytunnel: Unieke beelden van de bouw van de tunnel

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een man gewond geraakt bij een ongeval in Moerbeke, bij Geraardsbergen. De man reed met zijn lichte bestelwagen op de Edingseweg toen hij om een nog onbekende reden de controle over het stuur verloor. De bestelwagen kwam op zijn zij terecht. De man moest door de brandweer van Geraardsbergen en Ninove ontzet worden uit het voertuig om vervolgens naar het ziekenhuis te worden overgebracht. Door het ongeval en de takeling was de Edingseweg in de richting van Moerbeke een tijdlang afgesloten voor het verkeer.