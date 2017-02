Media en Cultuur 50 jaar geleden werd de eerste Aalsterse carnavalsplaat uitgebracht

Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de allereerste carnavalskraker in Aalst werd uitgebracht. Het was de legendarische Jean-Paul De Boitselier, zoon van de eerste Keizer Carnaval en zelf prins in 1967, die toen de harten van de Aalstenaars veroverde met het liedje ‘Oilsjteneers zemmen’. En dit jaar wordt daar in de stoet hulde aan gebracht.