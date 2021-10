315 processen-verbaal en 71 arrestaties bij drugsacties in Sint-Niklaas het voorbije jaar

Dat drugsacties van de politie nodig blijven bewijst ook een nieuw steekincident, gisteren in Sint-Niklaas. Vermoedelijk speelde ook dat zich af in het drugsmilieu. Een buur in de Kleine Peperstraat had de hulpdiensten verwittigd, nadat hij iemand aan een raam hoorde schreeuwen dat hij met een mes gestoken was. Bij aankomst van de politie bleken er twee slachtoffers te zijn, beiden hadden steekwonden. De politie heeft daarop vier mensen, twee mannen en twee vrouwen, meegenomen voor verhoor. Een vijfde verdachte wist weg te vluchten. De twee gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het verder onderzoek is in handen van het parket.