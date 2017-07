Over exact één maand kan u op het Donkmeer in Berlare gaan kijken naar het openluchtspektakel Kiss Me Kate. Organisator Festivaria palmt het Donkmeer om de twee jaar in, en er komen ongeveer zo'n 30.000 mensen naar de theatervoorstellingen kijken. Deze editie wordt het de grootste productie ooit in Berlare, met een gigantisch decor. En om dat op tijd klaar te krijgen wordt er nu al hard doorgewerkt.