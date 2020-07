Gisteren in de late namiddag is een stacaravan volledig in de as gelegd bij een felle brand op het recreatiedomein Waesmeer in Temse. Iets na vijf uur werden bewoners opgeschrikt door een paar luide knallen. Bij aankomst van de brandweer stond de stacaravan al in lichterlaaie. Omdat er nog ontploffingsgevaar was door de gasflessen moest een buurvrouw door een overbuur en de politie in veiligheid worden gebracht. De brandweer kon de naastgelegen huisjes vrijwaren, eentje liep wel wat schroeischade op door de stralingshitte. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk. In de getroffen caravan was niemand aanwezig op het moment dat de brand uitbrak.