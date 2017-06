Er komt een numerus clausus, of een beperking op het aantal deelnemende groepen aan Aalst Carnaval. Dat heeft het schepencollege in Aalst beslist. Bij de evaluatie van Carnaval 2017 was er, zowel door de vzw Carnavalist tot in de kist, als door de adviesraad Feestcomité voorgesteld, om een numerus clausus in te voeren voor de vaste en de losse groepen. Dat houdt in dat zowel voor de vaste als voor de losse groepen geen nieuwe inschrijvingen voor Carnaval 2017 zullen worden aanvaard. Ook de verdwijnende groepen zullen niet worden vervangen. Uiteindelijke bedoeling is om terug kunnen gaan naar een stoet van 4 en een half uur in plaats van zes of zeven uur.