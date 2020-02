Zwangere autobestuurster aangereden door truckchauffeur die positief test

Vanaf eind deze maand is er opnieuw fileleed op komst op de N16 in Temse. Dan starten nieuwe werken op de Oude Scheldebrug. De Vlaamse Waterweg gaat op de Oude Scheldebrug het wegdek en de voetpaden aanpakken. Daarom wordt de brug vanaf 26 februari tot eind april afgesloten voor alle verkeer. Daardoor moet het verkeer in beide richtingen over één rijstrook op de Nieuwe Scheldebrug. Er is ook een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Om de filelast een beetje te verlagen wordt de oprit naar de N16 in de richting van Bornem afgesloten.