Sport Zottegemnaar vestigt wereldrecord balletje controleren

Een aantal voetballers uit Zottegem heeft een poging gedaan om het wereldrecord balletje stil leggen vanop hoogte te breken. Ze hebben daarvoor de toeristische uitkijk-toren in Brakel gebruikt. Die is 40 meter hoog. Eén van de jongens laat een bal vallen vanop die hoogte en Brecht Goubert is er in geslaagd om de bal te controleren en in de lucht te houden. Meer nog, het is hem zelfs twee keer gelukt. Het vorige record stond op een dikke 35 meter. Of het record ook in het Guinness Book Of Records komt, dat valt nog af te wachten. Een controleur moet het record nog officieel komen vaststellen. Het filmpje van de jongens uit Zottegem is ondertussen al meer dan 255.000 keer bekeken.