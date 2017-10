Zottegem: tekort van 138.000 euro aan onbetaalde facturen

6000 mensen krijgen binnenkort een speciale SIM-kaart waardoor je altijd kan bellen, ook al ligt het netwerk plat. Dat is bijvoorbeeld heel handig bij rampen of grootschalige incidenten. Iedereen zit dan te bellen naar elkaar om elkaar gerust te stellen en daardoor raakt het netwerk verzadigd. En dat is allesbehalve handig voor de hulpdiensten, de burgemeester of ambtenaren die bezig zijn met het noodplan uit te voeren. Met die nieuwe SIM-kaarten krijgen de gebruikers voorrang op de rest. Het snelle data-communicatiesysteem heet Blue Light Mobile en is vandaag voorgesteld in Gent.