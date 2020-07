Zes mensen gewond bij zware botsing aan kruispunt in Ninove

Op de Provinciebaan in Velzeke-Ruddershove bij Zottegem is gisteren een chauffeur zwaargewond geraakt nadat hij tegen een geparkeerde vrachtwagen knalde. Dat gebeurde rond 3 uur in de namiddag. De klap was hevig. De brandweer had een halfuur nodig om de bestuurder van de wagen, een dertiger met Franse nummerplaat, uit zijn verhakkelde voertuig te bevrijden. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht maar zijn toestand is niet kritiek. Het is nog niet duidelijk hoe en waarom hij tegen de oplegger van de vrachtwagen is gebotst.