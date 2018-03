Nieuws Zeehondje in Kallo gespot

embed

We gaan er uit met schattige beelden van een zeehondje dat aan het zonnen is op de oevers van de Schelde. De video wordt gedeeld op de pagina van 'Ge zijt van Beveren'. Op zich zijn de zeehondjes in de Schelde niet uitzonderlijk, maar het is elk jaar opnieuw een blij weerzien. Jaarlijks zijn er in de lente enkele tientallen zeehonden die de Schelde op-zwemmen, vaak tot aan de monding van de Rupel. Daar vinden ze voldoende voedsel. Nadien zijn ze dus best in staat om met het getij terug te zwemmen in de richting van de zee.