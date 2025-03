In de Waaslandhaven werd vanmorgen opgeschrikt door een grote rookwolk. Het vuur woedde in een grote schroothoop op het terrein van de Belgian Scrap Terminal in Kallo. Dat zorgde voor hevige rookontwikkeling. Die over de haven richting Deurganckdok trok. De brandweer kreeg de brand snel onder controle, maar moest lange tijd blijven nablussen. Want de schroothoop bevatte heel wat brandbaar materiaal.