Kallo: Brand in filter van installatie van meststoffenbedrijf

In Kallo, in de Waaslandhaven, is deze middag brand ontstaan in een bedrijf dat meststoffen vervaardigt. Het vuur ontstond in een grote filter van een installatie. De brandweer kwam ter plaatse en had heel wat werk om het vuur onder controle te krijgen. De brand ging gepaard met heel wat rookontwikkeling. Gelukkig was er vrij veel wind die de rook snel verdunde en meevoerde richting Deurganckdok in plaats van naar de woonkernen. Gelukkig raakte er niemand gewond. De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend. Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt aan dezelfde installatie.