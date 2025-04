Provincie vernietigt vergunning voor kmo-zone in Kallo: "Gemeente veegde bezwaren van tafel, in beroep gelijk gekregen"

In Kallo halen tientallen buurtbewoners opgelucht adem, nu er voorlopig geen kmo-zone komt. De provincie heeft de vergunningsaanvraag namelijk geweigerd. Een projectontwikkelaar wil er 51 units bouwen, vlakbij de fabriek van Milcobel. Daar moeten kleine bedrijven komen, die onder meer de economische activiteiten in de haven kunnen versterken. De gemeente had al een vergunning verleend, maar de provincie gaat dus niet akkoord.