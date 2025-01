Zaakvoerder van Oktoberhallen Wieze, Gilbert Van Brempt, is overleden

Droevig nieuws uit de evenementensector. Want Gilbert Van Brempt, de zaakvoerder van de Oktoberhallen in Wieze, is eergisteren overleden. Hij werd 77 jaar. In de oktoberhallen vinden tal van evenementen plaats. Met als meest bekende de oktoberfeesten. Van Brempt was ook bekend als gewezen zaakvoerder van Kleding Gilbert in Wieze en van onder meer Dancing De Kleiput in Steendorp. Op sociale media regent het steunbetuigingen. Van Brempt liet het leven in het OLV Ziekenhuis in Aalst. Hij wordt zaterdag begraven in de Sint-Salvatorkerk in Wieze. In de Oktoberhallen zal er een gelegenheid tot condoleren zijn voor de dienst, 's morgens tussen 9 uur en 9u45.