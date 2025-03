In Wieze hebben Voka Oost-Vlaanderen, VDAB en Barry Callebaut een jobbeurs in de chocoladefabriek gehouden. Om 150 werknemers die recent getroffen werden door de herstructurering te helpen bij het vinden van een nieuwe job. Ongeveer dertig bedrijven uit de regio zijn bereid om potentiële werknemers te ontmoeten. Voor Jan De Nul uit Aalst en La Lorraine uit Erpe-Mere was de beurs alvast al een groot succes.