34-jarige Ruud uit Wieze eindigt als vijftiende in loodzware Marathon des Sables: "Mét carnavalsmuziek in woestijn"

En we eindigen ons nieuws met een straffe prestatie van Ruud De Rybel. Want de 34-jarige Wiezenaar eindigde op een vijftiende plek in de Marathon des Sables. Een loodzware ultrarun waarbij de deelnemers op zes dagen tijd ongeveer 250 kilometer moeten afleggen in de hete Marokkaanse Saharawoestijn. Ze overnachten na elke etappe in een tent en moeten al hun eten zelf meenemen. Maar na de zwaarste voettocht ter wereld, kijkt Ruud al uit naar een nieuwe uitdaging.