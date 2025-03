Afsluiten doen we in de Oktoberhallen in Wieze. Daar lijkt het al sinds vrijdag carnaval, door de Belgian Darts Open. Al voor de vierde keer op rij lokt het dartsspektakel 18 000 bezoekers op drie dagen tijd. Ze genieten er van darts op het hoogste niveau, maar vooral van het volksfeest. Iets wat onze Belgische topdarters dan ook een boost geeft.