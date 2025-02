Legendarisch 'Flikken'-duo Ludo Hellinx en Mark Tijsmans herenigd in theaterspektakel 'De Sage van het Ros Beiaard'

Ludo Hellinx en Mark Tijsmans vervolledigen de hoofdcast voor 'De Sage van het Ros Beiaard'. Het duo zal zo voor het eerst sinds de tv-serie Flikken terug samen te zien zijn. Daar speelde ze het legendarische duo Raymond Jacobs en Wilfried Pasmans. In de musical zullen ze de rollen van Magiër Malegijs en Bisschop Tulpijn vertolken. Eerder maakte het Dendermondse productiehuis Camerata Productions vzw ook al bekend dat Veerle Malschaert, Yanni Bourguignon en Remi De Smet onderdeel uitmaken van de cast. 'De Sage van het Ros Beiaard', over de vier Heemskindereren speelt vanaf 26 september 2025 tot en met 5 oktober 2025 in de Oktoberhallen te Wieze. Tickets & info: rosbeiaardspektakel.be