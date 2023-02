En dan zijn we bij het sportnieuws aanbeland, en daarvoor trekken we de zaal in. Asterix AVO Beveren is er niet in geslaagd om z'n heenwedstrijd in de kwartfinale van de Challenge Cup te winnen. Het verloor gisteravond na een vijfsetter met 2-3 van het Roemeense Lugoj. Volgende week maken de Galliërs de verplaatsing naar Roemenië, waar ze met deze uitslag een kans behouden om door te stoten naar de halve finale.