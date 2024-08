Houten bijgebouw aan station van Schendelbeke brandt uit

Een houten bijgebouw naast het oude stationsgebouw in Schendelbeke bij Geraardsbergen is deze ochtend volledig uitgebrand. Het was rond 6.30 uur dat buurtbewoners de brand merkten en de brandweer verwittigden. Toen de brandweer van Geraardsbergen en Denderleeuw ter plaatse kwam, was het houten gebouwtje grotendeels in vuur opgegaan. De brand was wel snel onder controle. De brandweer gaat uit van brandstichting, de lokale politie is een onderzoek gestart.