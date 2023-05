Hevige regenbui verandert straten in modderstromen in Schendelbeke

De zomer is in aantocht, en dan is het BBQ-tijd. Maar als u dat doet, doe het dan wel veilig. Die oproep lanceren de brandweerzones en het Agentschap Wonen. Want het loopt nog te vaak mis bij het barbecueën. Denk maar aan het verkeerd omspringen met brandversnellers of toch dat pintje te veel dat de boosdoener is. Een sensibiliseringscampagne toont aan wat de do's en don'ts zijn.