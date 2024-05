Nieuws Komst legerkazerne Geraardsbergen op de helling, Vlaamse overheid wil bijkomend onderzoek

Er komt mogelijk dan toch geen legerkazerne op de Godsbergkouter in Schendelbeke, bij Geraardsbergen. De Vlaamse overheid dient daartoe een planningsproces en een alternatievenonderzoek te voeren, maar dat wordt nog niet meteen opgestart. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) laten weten aan burgemeester Ann Panis (Open Vld). De minister wenst, anderhalf jaar na het toekennen van de kandidatuur aan Geraardsbergen, meer informatie over de concrete invulling en de randvoorwaarden. Ze wil ook een onderzoek naar reeds bebouwde terreinen die een hergebruik voor militair kwartier zouden kunnen hebben. Het blijkt ook dat de locatie in Schendelbeke strijdig is met verschillende Vlaamse beleidsdoelstellingen. "Iets waar wij als lokaal bestuur al een ganse tijd op aandringen om hier werk van te maken en duidelijkheid in te scheppen.” zegt de burgemeester. “Het Kwartier van de Toekomst is nochtans een broodnodige hefboom voor de versterking van het economische weefsel en de arbeidsmarkt in de Denderstreek en kan één van de grootste werkgevers in onze stad worden. Vlaams minister Zuhal Demir denkt daar echter anders over", zegt Panis nog. In juli 2022 was er door de federale regering beslist om een toekomstgericht en semi-open kwartier in Geraardsbergen in te planten, een zogenaamd 'Kwartier van de Toekomst'. De stad Geraardsbergen werd op basis van het dossier de geschikte kandidaat gevonden om dit ambitieus project mee vorm te geven. Meteen na de aankondiging groepeerden misnoegde inwoners en landbouwers zich in een actiecomité 'Red de Godsbergkouter', om de komst van de kazerne tegen te houden. Dat actiecomité lijkt nu voorlopig wel al een slag thuis te halen.