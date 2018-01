Intussen zijn er op heel wat plaatsen in Vlaanderen nog altijd hogere waterpeilen, hoewel de meeste wel volop aan het dalen zijn. Heel wat wachtbekkens bewijzen volop hun dienst, dat is onder meer het geval in Lebbeke. De gemeente kreeg in het verleden al wel vaker te kampen met wateroverlast, maar deze keer zijn er geen huizen bedreigd of ondergelopen. Wel zijn er op heel wat plaatsen niet-kritieke overstromingen, zo laat de Vlaamse Milieumaatschappij weten. Dat wil zeggen dat die plaatsvinden op plaatsen waar het geen kwaad kan, bijvoorbeeld aan akkers en weilanden. Die overstromingen gebeuren dus op een gecontroleerde manier, zoals dat heet.