Woning in Waasmunster brandt volledig uit, bewoners zijn ongedeerd

De otter is opnieuw in onze regio gezien. Deze keer zijn er beelden gemaakt van een otter in de Moervaartvallei, op de grens tussen Lokeren en Moerbeke. En dat is zeldzaam, want de otter komt maar op een paar plaatsen meer voor in Vlaanderen. Het dier werd zelfs een tijd lang als uitgestorven beschouwd. Maar sinds een jaar of tien is hij weer aanwezig in Kruibeke, en nu dus ook meer richting de Durme.