Woensdag reconstructie moord op advocate Claudia Van der Stichelen, maar nog steeds geen dader: "Toch nuttig om te doen"

Meer dan drie maanden na de moord op advocate Claudia Van Der Stichelen in haar kantoor in Sint-Lievens-Houtem, houdt het gerecht overmorgen een reconstructie. Dat zal gebeuren zonder verdachte. Want van hem of haar ontbreekt nog altijd elk spoor. Volgens advocaat Jef Vermassen, zelf geen betrokken partij in de zaak, is het hoogst uitzonderlijk dat een wedersamenstelling doorgaat zonder dader. Ook de buurtbewoners zitten met veel vraagtekens.