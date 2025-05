Nieuwe KMO-zone in Bavegem volgend jaar klaar: "Extra ruimte voor onze bedrijven, na vertrek van Cominbel"

In Bavegem, bij Sint-Lievens-Houtem, daar moet de voormalige site van vetsmelterij Cominbel een nieuwe KMO-zone worden. Lokale bedrijven zullen er de kans krijgen om zich in één van de units te vestigen. De gemeente hoopt zo de lokale economie en de plaatselijke werkgelegenheid een boost te geven. Want na het vertrek van de vetsmelterij moesten er zo'n 180 mensen op zoek naar een nieuwe job.